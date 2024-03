Niepokojące słowa Michała Probierza w sprawie zdrowia Matty'ego Casha! Selekcjoner nie owijał w bawełnę, nie jest dobrze

O ile Polacy wygrali ostatecznie z Estonią aż 5:1 w półfinale baraży Euro 2024 i pewnie awansowali do kolejnego spotkania, które już niebawem zagrają z Walią w Cardiff, to selekcjoner Michał Probierz ma mnóstwo powodów do zmartwień. Na dugą połowę nie wyszedł strzelec pierwszej bramki - Przemysław Frankowski. Z powodu urazu zmienił go Matty Cash, który jednak po murawie biegał zaledwie dziesięć minut. Zawodnik grający na co dzień dla Aston Villi również zszedł z kontuzją i jak się okazuje, jego sytuacja wygląda gorzej, niż w przypadku Frankowskiego. Michał Probierz został zapytany po meczu o stan zdrowia obu piłkarzy i w przypadku Casha nie miał zbyt dobrych wieści do przekazania.

- Trudno mi powiedzieć... U Matty'ego to chyba wygląda trochę gorzej. Podejmiemy decyzję z lekarzem później, co dalej. Dlatego też jeśli chodzi o wahadłowych, to powoływaliśmy po trzech zawodników, żeby mieć jakąś alternatywę i wracając do hotelu już na pewno będziemy więcej wiedzieć. Zobaczymy rano, co będziemy dalej robić - wyznał selekcjoner na antenie "TVP Sport".

Mecz Walia - Polska w finale baraży o Euro 2024 zostanie rozegrany we wtorek 26 marca 2024. Początek meczu Walia - Polska o godzinie 20.45 polskiego czasu w Cardiff