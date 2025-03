i Autor: Tomasz Radzik/Super Express & AP Photo/Domenico Stinellis Arkadiusz Milik & Papież Franciszek

Niespodziewany atak na Arkadiusza Milika. Wykorzystali papieża Franciszka. We Włoszech aż huczy

Arkadiusz Milik wciąż dochodzi do siebie po kontuzji, której doznał podczas sparingu reprezentacji Polski przed Euro 2024. Juventus powoli kończy sezon, a napastnik nadal nie rozegrał choćby minuty. To stało się źródłem żartów włoskich kibiców, którzy korzystają teraz z ozdrowienia papieża Franciszka. Zestawiają jego powrót do zdrowia z przeciągającą się rekonwalescencją Milika!