Niespodziewany kierunek transferu polskiego napastnika. Po niespełna dwóch latach opuszcza ligę MLS

24-letni Klimala w kwietniu 2021 roku przeszedł z Celtiku Glasgow do New York Red Bulls za 4,3 mln USD. Początek miał całkiem udany, bo w 2021 roku polski napastnik w 29. meczach zdobył 8 bramek i zaliczył 6 asyst. Drugi rok był gorszy, ale łącznie w 64 meczach Klimala strzelił 14 goli i miał 11 asyst. Jednak amerykański klub przymierza się do sprowadzenie Belga Dantego Vanzeira z klubu Royal Union Saint-Gilloise. Ma to być rekordowy transfer klubu z Nowego Jorku, bo 1-krotny reprezentant Belgii będzie kosztował ok. 5,7 mln euro. W tej sytuacji Klimala dostał wolną rękę w poszukiwaniu klubu i wygląda na to, że znalazł go bardzo szybko.

Hapoel Beer Szewa oficjalnie poinformował na swoich social mediach, że Polak ma przejść niebawem testy medyczne, po których dojdzie do podpisania umowy. Klub z Ber Szewy zajmuje obecnie 3. miejsce w tabeli ze stratą 10. punktów do lidera, Maccabi Haifa, ale ma o dwa mecze rozegrane mniej. W Hapoelu w przeszłości występował Ludovic Obraniak, a także bramkarz Marcin Cabaj. Klimala ma na koncie 10 występów w reprezentacji Polski U-21 w czasie gdy jej trenerem był Czesław Michniewicz, a następnie Maciej Stolarczyk.

