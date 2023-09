Ograli Wyspy Owcze, wygrają z Albanią? Przed reprezentacją Polski kluczowy mecz kwal. ME

Kursy TOTALbet: Albania - Polska

Przed rozpoczęciem czwartkowego meczu z Wyspami Owczymi nasi piłkarze wiele mówili na temat jedności w szatni, brania odpowiedzialności na własne barki czy zmiany sposobu gry. Na PGE Stadionie Narodowym nie było jednak tego widać. Biało-czerwoni długimi momentami wciąż snuli się po boisku, bardzo długo nie potrafiąc sforsować defensywy złożonej z pół-zawodowców. Sztuka ta udała się dopiero w 73’, gdy rzut karny – po zagraniu ręką jednego z rywali – pewnie wykorzystał Robert Lewandowski. Ten sam zawodnik 10 minut później ustalił rezultat spotkania, popisując się pięknym, technicznym uderzeniem. Ostatecznie podopieczni Fernando Santosa zwyciężyli zatem 2:0, ale zdobyty przez nich komplet punktów jest chyba jedynym pozytywem tego wieczoru. Choć w pomeczowych wypowiedziach nasi gracze próbowali „zarazić” wszystkich optymizmem, trudno po takim spotkaniu jasno patrzeć w przyszłość. A przecież już w niedzielę Polaków czeka zdecydowanie trudniejszy mecz, który w dużej mierze może zaważyć o naszym „być albo nie być” na przyszłorocznych mistrzostwach Europy. Nasza reprezentacja uda się bowiem do Tirany, by w kluczowym dla tych kwalifikacji meczu zmierzyć się z Albanią. Pomimo niezbyt dobrej atmosfery, która bez wątpienia panuje wokół biało-czerwonej kadry, eksperci z TOTALbet zdają się wierzyć w nasze zwycięstwo. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf „Lewego” i spółki płaci 2.10 zł, ewentualną wygraną rywali „wyceniono” z kolei na 3.47 zł.

Nasz najbliższy rywal zdecydowanie nie jest „w ciemię bity”, czego najlepszym przykładem jest niedawny mecz na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie. Choć w marcu tego roku – na inaugurację kwalifikacji – wygraliśmy 1:0 po golu Karola Świderskiego, Albańczycy napytali nam sporo biedy i wcale nie musieli wyjechać z Polski bez punktów. Podopieczni Sylvinho dobrą dyspozycję potwierdzili zresztą w kolejnych meczach, gromadząc 7 punktów w 3 spotkaniach. Najpierw udało im się odprawić z kwitkiem dwóch outsiderów – wygrali 2:0 z Mołdawią i 3:1 z Wyspami Owczymi, w miniony czwartek osiągnęli natomiast bardzo cenny rezultat, na wyjeździe remisując 1:1 z reprezentacją Czech. Trzeba wszakże nadmienić, że Albańczycy mieli w tym spotkaniu sporo szczęścia, w trakcie całego spotkania oddali bowiem zaledwie jedno uderzenie, które – szczęśliwie dla nich – znalazło drogę do siatki. Wynik poszedł jednak w świat, a dzięki podziałowi punktów zespół prowadzony przez brazylijskiego szkoleniowca na półmetku kwalifikacji znajduje się przed Polakami. Nasza drużyna traci do niedzielnego rywala punkt, ale w przypadku ewentualnej porażki w Tiranie strata ta powiększy się do czterech „oczek”, co na trzy kolejki przed zakończeniem zmagań może być dystansem nie do odrobienia. Nie ma zatem cienia przesady w stwierdzeniu, że mecz ten będzie dla nas kluczowy w walce o awans na ME 2024. Jakie mamy zatem szanse na zwycięstwo? Zdaniem TOTALbet – spore. Bukmacher kurs na wygraną biało-czerwonych ustalił na poziomie 2.10, w przypadku gospodarzy jest to z kolei 3.47.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Albania – 3.47 remis – 3.27 Polska – 2.10

Podwójna szansa:

1X – 1.64 12 – 1.32 X2 – 1.29

Albania strzeli gola:

tak – 1.50 nie – 2.41

Polska strzeli gola:

tak – 1.29 nie – 3.30

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 6.80 powyżej 0.5 – 1.07

poniżej 1.5 – 2.74 powyżej 1.5 – 1.40

poniżej 2.5 – 1.59 powyżej 2.5 – 2.22

poniżej 3.5 – 1.20 powyżej 3.5 – 4.00

poniżej 4.5 – 1.06 powyżej 4.5 – 7.40

poniżej 5.5 – 1.01 powyżej 5.5 – 11.00

