Okropnie przejechano się po Cezarym Kuleszy. Były współpracownik Bońka brutalnie podsumował prezesa PZPN

A on wciąż to samo!

Nie dość, że reprezentacja Polski w poprzednim roku grała fatalnie i skompromitowała się w eliminacjach do mistrzostw Europy. Nadal nie wiadomo, czy biało-czerwoni zagrają w tegorocznym turnieju, bo w marcu czekają ich baraże. Gdyby i pod względem piłkarskim było słabo, to w dodatku wizerunkowo PZPN podupadł niebywale bardzo. Afery wybuchały z dużą regularnością i każdy kolejny dzień może przynieść kolejne sensacyjne wiadomości o związku. Cezary Kulesza jest mocno krytykowany za sposób zarządzania PZPN.

Bortniczuk broni picia za kadencji Kuleszy! Powiedział jasno o rządach Bońka, musiał to porównać!

Sonda Czy Cezary Kulesza powinien podać się do dymisji? Tak. To jedyne wyjście Nie, nie ma powodu Nie mam zdania

Ostra krytyka Kuleszy. Były współpracownik Bońka dosadnie o prezesie

Ponownie ostro o Kuleszy wypowiedział się były wiceprezes PZPN, Marek Koźmiński. - Kwestia Stasiaka jest wręcz absurdalna, bo słyszymy po wszystkim, że prezes o niczym nie wiedział. Tak samo, jak wcześniej nie wiedział o premiach. No to, kim on tam jest? On powinien wiedzieć o kluczowych sprawach. Podejmować decyzje - powiedział Koźmiński w rozmowie z "Faktem".

Były wiceprezes PZPN ma również poważne wątpliwości w sprawie zwolnienia Jakuba Kwiatkowskiego. - Każdy pracodawca ma prawo do zwolnienia swojego pracownika, jeśli ten mu z jakichś przyczyn nie pasuje. Pozostaje jednak jeszcze forma tego rozstania. Nie chcę być adwokatem Kuby Kwiatkowskiego, ale na pewno sam nie decydował o tym, czy Michał Probierz leci na losowanie grup Euro 2024 czy nie, bo to był jakiś kompletny absurd. Od takich decyzji jest prezes PZPN, ewentualnie sekretarz generalny - uważa Koźmiński.