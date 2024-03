Ostra reakcja PZPN na słowa Mateusza Borka! Mocna odpowiedź, aż pokazali dokumenty na dowód swoich racji

Kolejna afera w PZPN, nowe informacje

PZPN przeżywa bardzo poważny kryzys wizerunkowy, który trwa w zasadzie od mistrzostw świata w Katarze, które zakończyły się pod koniec 2022 roku. Początek obecnego nie jest dla nich wcale lepszy, a kolejne zamieszanie wywołał artykuł portalu Goal.pl, w którym, powołując się na anonimowe źródła, ujawniono, że firma Publicon ma bardzo duże wpływy w PZPN i padło nawet stwierdzenie, że Cezary Kulesza musiał „oddać władzę w związku”. Kolejne informacje na ten temat przekazał także Mateusz Borek, co spotkało się ze stanowczą odpowiedzią PZPN.

Borek ujawnił nowe informacje, PZPN kontruje

Mateusz Borek na antenie Kanału Sportowego przekazał, że mecze Fortuna 1. Ligi i Pucharu Polski, które będą pokazywane w TVP od następnego sezonu, mają być częściowo produkowane właśnie przez Publicon. – 1. Ligę i Puchar Polski w tym nowym rozdaniu będzie pokazywać Telewizja Polska, która przejęła prawa po Polsacie, no i ja słyszę, że pewne mecze będą na antenie, pozostałe w internecie. Okazuje się, że produkcje niektórych spotkań będzie robił Publicon. Czyli sprzedałeś prawa Telewizji Polskiej i jednocześnie zapewniłeś sobie w umowie, że ty będziesz producentem sygnału na zasadzie outsourcingu – powiedział Borek. To spotkało się z mocną reakcją PZPN.

Polski związek postanowił odpowiedzieć na słowa dziennikarza wpisem w mediach społecznościowych. – Czasami ludzie słyszą różne głosy. Może to być niepokojący sygnał. Zawsze należy starannie weryfikować to co podpowiadają. W trakcie programu padła daleko idąca insynuacja, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Dołączamy dokument, który jest potwierdzeniem uruchomienia oficjalnej procedury zapytania ofertowego na produkcję i dostarczenie sygnału do TVP dla określonych w dokumencie rozgrywek ligowych – czytamy na profilu PZPN na portalu X, gdzie dołączono także wspomniany dokument.