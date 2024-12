Jan Tomaszewski grzmi w sprawie Lewandowskiego i Probierza. „Guzik mnie interesuje”, sroga ocena

- Przyjazd zawodnika kontuzjowanego do drużyny narodowej. Czy mu się to podoba, czy nie… Wysyła się świstek, że bolą mnie plecy. Brawo! Kapitan kadry postępuje tak w ostatnich dwóch spotkaniach Ligi Narodów... Mi się to nie podoba. Moim zdaniem był po prostu przemęczony. Żaden trener, prezes, lekarz nie chce, żeby zawodnicy grali w reprezentacji. Guzik mnie interesuje Barcelona – dodał.