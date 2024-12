- To był wyjątkowy rok. W końcu zdobyłem w nim tytuł, zadebiutowałem w fazie zasadniczej europejskich pucharów. To wszystko, co działo się wokół mnie i Jagiellonii w ostatnich miesiącach było czymś niesamowitym. Wspólnie z moją partnerką spodziewamy się dziecka i to będzie coś wyjątkowego. Na pewno spora zmiana w naszym życiu, ale także duża radość - mówi Nene, pomocnik Jagiellonii w rozmowie z Super Expressem.