- Mamy akademię piłkarską w Goczałkowicach, gdzie pracujemy razem z „Piszczem”. Poza tym nie był to przypadek, że pożegnalny mecz Łukasza i Kuby odbył się właśnie w Dortmundzie. Proszę zauważyć, że na mecz pokazowy został wyprzedany cały stadion, ponad 81 tysięcy biletów. To coś niesamowitego – zaznacza Cramer.

- Kiedy otrzymujemy zaproszenie od naszych przyjaciół, przyjeżdżamy do Polski. Robimy wszystko, co możemy, by połączyć obie kraje, obie społeczeństwa piłkarskie. Byłem dwóch lub trzy razy w Goczałkowicach. Uwielbiam patrzeć, jak Łukasz jest w stanie pokazać swoją miłość do takiej małej miejscowości na Śląsku. I jak wiele dzieci lubi nosić czarno-żółte koszulki. To coś, co chcemy chronić i rozwijać. Dortmund jest nie tylko znany, ale także bardzo lubiany w Polsce. Staramy się stworzyć dobry związek z polskimi fanami piłkarskimi – kończy dyrektor BVB.