i Autor: Przemysław Jach

Mecz w Dortmundzie

Wielkie pożegnanie Błaszczykowskiego i Piszczka bez Lewandowskiego? Połączenie z Kloppem, okoliczności mówią wszystko

Łukasz Piszczek wrócił do Borussii Dortmund jako asystent Nuriego Sahina, a niebawem na Signal Iduna Park wróci Jakub Błaszczykowski. Byłym piłkarzom BVB towarzyszyć będzie Juergen Klopp. Polacy wystosowali specjalną prośbę do legendarnego menedżera Liverpoolu, a niegdyś ich opiekuna w Borussii. Polski duet rozegra mecz pożegnalny, wiele wskazuje na to, że nie będzie na nim Roberta Lewandowskiego.