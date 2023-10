Patryk Peda o szansach Polski na awans do finałów EURO. "Nie jest powiedziane, że..."

Przy golu powinni zachować się lepiej

Mołdawia okazał się dla Polski wymagającym rywalem. Upokorzyła nas w Kiszyniowie, a teraz zabrała nam punkty w Warszawie - Myśleliśmy, że rywale bardziej cofną się - analizował spotkanie Patryk Peda. - Oni grają raz nisko, potem wychodzą. To nie tak, że cały czas grają wysokim pressingiem. Czy nas to zaskoczyło? Tak naprawdę musimy być gotowi na wszystko. Na pewno przy golu, który padł ze stałego fragmentu, powinniśmy zachować się lepiej. Weszliśmy dość słabo w ten mecz. Nie wiem, czym mogę to uzasadnić. Ważne było to, że potem się podnieśliśmy i faktycznie mieliśmy dużo tych sytuacji. Gdybyśmy je wykorzystali, to tak jak powiedziałem wcześniej to zakończyłby się mecz. W drugiej połowie udało się szybko strzelić gola. Myślę, że powinniśmy zdobyć drugą bramkę, a to zakończyłoby spotkanie. Jednak nie udało się tego zrobić i wynik końcowy nie jest korzystny - stwierdził.

Powinni wygrać ten mecz

Po raz kolejny polską obronę przechytrzył Ion Nicolaescu, który w pierwszej połowie pokonał Wojciecha Szczęsnego. - Strzelił przeciwko nam trzy gole w eliminacjach - przypomniał Peda. - To zawodnik, który wyróżnia się na tle reprezentacji Mołdawii. Wiedzieliśmy, że trzeba będzie go pilnować. Jednak przy tym stałym fragmencie znalazł się, a piłka przeszła przez wszystkich zawodników. Było duże zamieszanie. Powinniśmy lepiej zachować się w tej sytuacji. Nie jesteśmy na takim poziomie, że będziemy się tłumaczyć, że nie jesteśmy zgrani czy coś w tym stylu. Powinniśmy wygrać ten mecz - zaznaczył.

Przed Polską trochę dłuższa droga

Wprawdzie okazji kadrowiczom nie brakowało, to jednak byli wyjątkowo nieskuteczni. - Pod koniec pierwszej połowy były trzy idealne sytuacje do strzelenia gola - Peda wyliczał bramkowe okazje. - Ile było strzałów z główki z piątego metra, ile dośrodkowań w drugiej połowie. Powinniśmy strzelić drugiego gola. To zakończyłoby spotkanie. Dostaliśmy szansę. W piłce wszystko się może zdarzyć. Nie możemy się teraz zamykać, bo nie jest powiedziane, że nie awansujemy na EURO. Może przed nami jest trochę dłuższa droga niż jakbyśmy wygrali z Mołdawią - ocenił obrońca polskiej kadry.

