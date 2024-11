Piotr Zieliński dociskany o zdjęcie z Ronaldo po blamażu wypalił zirytowany! "Tyle w tym temacie". Gęsta atmosfera na konferencji

Zieliński i Zalewski krytykowani za zdjęcia z Ronaldo po porażce 1:5

Kibice reprezentacji Polski oraz dziennikarze nie kryli gorzkich słów pod adresem Piotra Zielińskiego i Nicoli Zalewskiego, którzy tuż po kompromitacji 1:5 w Lidze Narodów z Portugalią, z uśmiechami na twarzy robili sobie zdjęcia z Cristiano Ronaldo. Temat powrócił błyskawicznie, bo już podczas konferencji prasowej przed meczem Polska - Szkocja. Już pierwsze pytanie o tę sytuację spotkało się z krótką odpowiedzią Piotra Zielińskiego, który był wyraźnie poirytowany słysząc, czego będzie dotyczyć pytanie dziennikarza.

Zieliński poirytowany przez pytanie o zdjęcia z Ronaldo

- Wyglądało to tak, że podeszliśmy z Nicolą, poprosiliśmy o zdjęcie i sobie je zrobiliśmy. Nie miał z tym problemu ani Cristiano, ani my. Także ja nie widzę tutaj żadnego problemu i tyle w tym temacie. - uciął szybko "Zielu".

To jednak nie zakończyło sprawy, bo chwilę później kolejny z dziennikarzy wrócił do robienia sobie zdjęć z Ronaldo sugerując, że po takim wyniku, piłkarzom reprezentacji Polski nie wypada z uśmiechem na twarzy robić sobie zdjęć z Ronaldo. Pomocnik Interu od razu wypalił jednak, że to, co dzieje się w mediach społecznościowych absolutnie go nie interesuje.