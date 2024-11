- To jest katastrofa. Za ten wynik powinni się wstydzić. Przegrać można zawsze, ale kolejnym powodem do wstydu jest sytuacja przy ławce rezerwowych. Karol Świderski chciał wejść na boisko i rozpoczęło się zamieszanie. Co się okazało? Świderski nie był wpisany do protokołu… (…) Każdy myślał, żeby zrobić sobie zdjęcie z Cristiano Ronaldo. Kto podbiegł pierwszy? Polscy piłkarze, Piotr Zieliński i Nicola Zalewski. Przecież to jest kompromitacja – powiedział w „Futbologii” dziennikarz Super Express Przemysław Ofiara.