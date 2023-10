Po drugim blamażu z Mołdawią brutalnie zaatakowano... Fernando Santosa. Padły bezlitosne zarzuty, możemy długo cierpieć

Michał Probierz wypalił do dziennikarza z całą stanowczością! "Nie jestem cudotwórcą", gorzkie słowa po kompromitacji z Mołdawią

Polska – Mołdawia: Oceny Polaków po meczu eliminacji EURO 2024! Kompromitacja Polaków, zero litości

Cezary Kulesza zabrał głos po kompromitacji Polaków. Specjalne słowa do kibiców, jasne stanowisko

Prawdziwe fatum zawisło nad Mateuszem Borkiem! Aż przeszły nas ciarki, gdy to zobaczyliśmy. Komentator przynosi reprezentacji Polski pecha?!

Nie tak wyobrażano sobie mecz na PGE Narodowym z Mołdawią. Choć podchodzono do niego z ostrożnością po tym, co stało się w Kiszyniowe w czerwcu, trudno było się spodziewać, ze Polacy i tym razem nie dadzą sobie rady z tym zespołem. Niestety dla biało-czerwonych kibiców piłkarze ponownie nie stanęli na wysokości zadania i jedynie zremisowali z Mołdawią. To natomiast sprawia, że awans z grupy na Euro 2024 ponownie jest już tylko czystą matematyką.

QUIZ: Rozpoznasz polskie gwiazdy mundiali? Pytanie 1 z 12 Zaczynamy od łatwego pytania. Kim jest ten piłkarz? Grzegorz Lato Zbigniew Boniek Józef Młynarczyk Dalej

Ostro o Santosie. Ekspert nie gryzł się w język

Na piłkarzy reprezentacji Polski znów spadła ogromna krytyka i jest oni w pełni zasłużona. W rozmowie z "Faktem" Robert Podoliński część winy postanowił jednak zrzucić na Fernando Santosa. - Rozczarowanie jest ogromne. Zwłaszcza osobą Fernando Santosa. Będę do tego wracał, bo przy pokoleniu piłkarzy, jakich mamy, ten selekcjoner cofnął nas o dobrych kilka lat. Nie pokazał nam nic nowego. Michał Probierz na dobrą sprawę sprząta po swoim poprzedniku - powiedział ekspert TVP Sport.

Prawdziwe fatum zawisło nad Mateuszem Borkiem! Aż przeszły nas ciarki, gdy to zobaczyliśmy. Komentator przynosi reprezentacji Polski pecha?!

Podoliński nawiązał również do głosów, że kadra bez Roberta Lewandowskiego radzi sobie lepiej. - Wszyscy, którzy twierdzą, że Roberta nie brakuje nam w takich meczach, powinni mocno się zastanowić nad swoją opinią. Chciałbym, żeby Lewy miał przed sobą jeszcze 25 lat grania w piłkę i nadal był tak wybitnym napastnikiem - ocenił Podoliński.