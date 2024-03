Polska - Estonia TV Transmisja NA ŻYWO Baraż Euro 2024 Gdzie oglądać mecz Polska - Estonia w TV dzisiaj Na jakim programie 21.03.2024

Mecz Polska - Estonia w barażach o awans do Euro 2024 już dzisiaj o godzinie 20.45 na PGE Narodowym. W ubiegłym roku zaczynało brakować nam już słów na opisanie fatalnej gry reprezentacji Polski. W grupie, w której Biało-Czerwoni byli zdecydowanymi faworytami, kompromitowali się raz za razem. Szczególnie w pamięć kibiców zapadł blamaż w Mołdawii i porażka 2:3. Na Euro bezpośrednio awansowały Czechy i Albania, a nasi piłkarze dostali szansę na dostanie się na turniej kuchennymi drzwiami – dzięki dobrym występom w Lidze Narodów.

Polska - Estonia Transmisja TV Gdzie oglądać mecz dzisiaj w TV 21.03.2024

Mecz Polska - Estonia to półfinał baraży. Jeżeli uda się go wygrać, w finale zagramy już na wyjeździe, z Walią lub Finlandią. - Chcemy doskonalić to, co mamy i poprawić, to co szwankowało. Najważniejsze, abyśmy byli skuteczni. W meczach eliminacyjnych z Mołdawią i Czechami właśnie tego zabrakło. Możemy nad tym w minimalnym stopniu popracować - stwierdził selekcjoner Michał Probierz. - Jesteśmy w niełatwej sytuacji, bo ani wyniki, ani gra w eliminacjach nie dają powodów do optymizmu. Z kolei Walia oparta na piłkarzach grających w ligach angielskich zrobiła postępy i liczy się w Europie. Nie awansowali bezpośrednio, bo byli w trudnej grupie z Chorwacją i Turcją. Mimo tych obaw, to uważam, że w barażach powinniśmy dać sobie radę i przez nie przejść - analizuje trener Henryk Kasperczak, były reprezentant Polski.

Polska - Estonia Gdzie oglądać mecz dzisiaj w TELEWIZJI 21 marca 2024

Wiele będzie zależało od formy Roberta Lewandowskiego, który – podobnie jak cała drużyna – w eliminacjach zawodził. - Mamy doświadczenie grając w barażach. Naszym celem jest wyjazd na Euro. Nie ma znaczenia, po jakiej drodze, nikt o tym nie będzie wspominał. Zdajemy sobie sprawę, jak poszły eliminacje, chcemy to zmienić. Wierzę, że baraże będą przełomem w naszej kadrze. Wierzę, że wróci polot w grze, lekkość i fantazja w ofensywie – podkreślił kapitan reprezentacji.

Polska - Estonia w TV dzisiaj Na jakim programie mecz z Estonią 21.03.2024

Mecz Polska - Estonia w barażach o awans do Euro 2024 zostanie rozegrany dzisiaj, w czwartek 21 marca 2024. Początek meczu Polska - Estonia o godzinie 20.45. Transmisja TV z meczu Polska - Estonia na antenie TVP 1, TVP Sport oraz online na sport.tvp.pl.

Sonda Czy Polska wygra baraże i awansuje na Euro 2024? Tak! Nie Trudno powiedzieć

Zaczynamy baraże! Przed nami pierwszy krok w drodze po awans na Mistrzostwa Europy! 🔛📺Transmisja 👉 TVP 1, TVP Sport, https://t.co/Tn7gB2eBs8___________#POLEST🇵🇱🇪🇪 pic.twitter.com/qEQEZTD6H0— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 21, 2024