Polskie kluby mogą zacierać ręce na transfer Zielińskiego. Potężny zastrzyk gotówki

Aż trudno zliczyć, ile razy media z Europy donosiły o różnych możliwościach związanych z przyszłością Piotra Zielińskiego. Informowano już o pozostaniu Polaka w Napoli, o zainteresowaniu Liverpoolu lub Lazio, a później pojawiły się spekulacje o transferze do Arabii Saudyjskiej. W tej chwili jednak wszystko wskazuje na to, że ziści się ostatni scenariusz i reprezentant Polski trafi do Al-Ahli, jednego z największych klubów w Arabii Saudyjskiej, który wraz z kilkoma innymi sprowadza tego lata wielu zawodników z czołowych klubów w Europie. Jeśli Napoli otrzyma za Piotra Zielińskiego 30 mln euro, to na spory zarobek mogę liczyć też kluby, w których grał przed ukończeniem 23. roku życia.

Polskie kluby otrzymają spory zastrzyk gotówki za Zielińskiego

Wciąż nie ma oczywiście potwierdzenia oficjalnego, że Piotr Zieliński trafi do Arabii Saudyjskiej, co jednak nie przeszkadza wyjść trochę w przyszłość. Jak już zostało wspomniane, najczęściej mówi się o kwocie 30 mln euro, jaki Al-Ahli ma zapłacić za Polaka. Napoli będzie musiało jednak część kwoty przekazać innym klubom, w których występował on od 12. do 23. roku życia w ramach solidarity payment.

Takich klubów jest aż cztery (oprócz Napoli) i są to Udinese, Empoli, Zagłębie Lubin i Orzeł Ząbkowice Śląskie. Jak podaje portal Meczyki.pl, w przypadku transferu Zielińskiego Zagłebie Lubin (pomocnik spędził w drużynach juniorskich tego klubu 4 lata) otrzyma 450 tys. euro (ok. 2 mln złotych) co jest sporą kwotą nawet dla klubu z Ekstraklasy. Orzeł Ząbkowice Śląskie, gdzie Zieliński spędził dwa lata na początku swojej kariery, otrzyma natomiast 150 tys. euro, czyli ok. 671 tys. złotych. Dla klubu z 6. poziomu rozgrywkowego w Polsce to wręcz niebotyczna kwota!