Poruszające wyznanie Kuby Błaszczykowskiego sprawiło, że aż ścisnęło nas w gardle. Słowa o mamie wyciskające łzy

Kiedy podczas 89 Plebiscytu Przeglądu Sportowego Jakub Błaszczykowski pojawił się na scenie, aby odebrać statuetkę dla "Superczempiona", legendarny już reprezentant Polski wykorzystał okazję i postanowił powiedzieć kilka słów o swojej zmarłej mamie, którą stracił będąc jeszcze dzieckiem. Jego wypowiedź wywołała ogromne wzruszenie i polski piłkarz miał okazję kontynuować ten temat w rozmowie z Moniką Olejnik, gdzie dołożył jeszcze kilka zdań, niemniej poruszających.

Podczas rozmowy z dziennikarką w programie "Monika Olejnik. Otwarcie", Jakub Błaszczykowski oczywiście poruszył temat swojej zmarłej mamy i nie ukrywał, że chociaż osiągnął w piłce nożnej bardzo dużo i może chwalić się swoimi sukcesami, to niestety nie może dzielić się nimi ze swoją mamą, która od samego początku wierzyła, że temu uda się zostać profesjonalnym piłkarzem.

- (...) To jest coś, co sprawia mi ogromną przykrość, ogromny żal – bo chciałem się tym podzielić. Chciałem się podzielić tym, co osiągnąłem. Tymi sukcesami. Chciałem trochę oddać to, co mama mi dała jak byłem młody i chciałem, żeby z uśmiechem na ustach spojrzała na to wszystko – że warto było wierzyć, że będę grał w piłkę. (...) Do końca życia nie będę w stanie tego wypełnić. - wyznał Jakub Błaszczykowski w poruszających słowach odnosząc się do przedwczesnego odejścia swojej mamy, która nie mogła zobaczyć sukcesów swojego syna.