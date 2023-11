Przemysław Frankowski o postawie kadry w 2023 roku, nadziejach na awans na EURO. "Później zostanie...."

Michał Probierz wyznał, co go najbardziej boli w grze kadry. Na to zwrócił uwagę selekcjoner

Wygrana z Łotwą, a co w barażach?

Nie ma znaczenia, z kim grają

Frankowski przyznał, że najbardziej cieszy go pokonanie Łotyszy. Analizował także szanse drużyny w walce o przepustkę na mistrzostwa Europy. - Każde zwycięstwo buduje, także z Łotwą - powiedział Przemysław Frankowski, cytowany przez PAP. - Za nami ciężki okres, ale wciąż mamy szansę awansować do mistrzostw Europy. Zrobimy wszystko, żeby pojechać na turniej do Niemiec. Nie ma znaczenia, z kim gramy. Ważne, aby wyjść na boisko i dać z siebie wszystko - wyznał.

Michał Probierz wyznał, co go najbardziej boli w grze kadry. Na to zwrócił uwagę selekcjoner

Trzeba wygrać z Estonią

Pomocnik kadry zdaje sobie sprawę z tego, że spotkanie z Łotwą nie mogło zachwycić. Wprawdzie "Biało-czerwoni" dominowali, dyktowali warunki gry, ale zawodziła skuteczność. - Z Łotwą momentami nieźle to wyglądało - zaznaczył pomocnik Lens, cytowany przez PAP. - Jest z czego wyciągać wnioski, zarówno te dobre, jak i te złe, bo - nie oszukujmy się - nie wszystko wyglądało dobrze. Cieszę się, że na koniec roku udało się wygrać. Chcemy się jak najlepiej przygotować do marcowych meczów. Z Estonią na pewno będziemy faworytem. Zagramy u siebie, więc trzeba to wygrać i później zostanie ostatni krok - podkreślił Frankowski.

Robert Lewandowski o roli w reprezentacji Polski. Kapitan podsumował rok, ocenił szanse kadry w barażach

QUIZ. Jak dobrze znasz Jana Tomaszewskiego?! 10/10 to Twój obowiązek Pytanie 1 z 10 Z jakiego miasta pochodzi Jan Tomaszewski? Łódź Warszawa Wrocław Dalej