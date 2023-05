Przyjaciel Lewandowskiego okrutnie przejechał się po Kucharskim. O tym nikt jeszcze nie mówił, konflikt się zaognia

Kiedyś najbliżsi współpracownicy, dziś najwięksi wrogowie - tak w skrócie i w dużym uproszczeniu można ująć historię relacji pomiędzy Robertem Lewandowskim a Cezarym Kucharskim. Kilka lat temu wydawało się, że obaj panowie stanowią najlepsze połączenie w polskiej piłce nożnej, ale ich drogi dość brutalnie się rozeszły. Obecnie toczy się pomiędzy nimi spór sądowy i wydaje się, że z każdym dniem konflikt przybiera na sile. Świadczy o tym m.in. bardzo szczery i ostry wywiad Kucharskiego. W "Przeglądzie Sportowym" 51-latek opowiedział o wielu sytuacjach, które do tej pory nie były znane, a także w dużej mierze atakował Tomasza Zawiślaka.

Były menedżer Lewandowskiego wyjawił m.in. że torpedował wiele pomysłów przyjaciela piłkarza, które jego zdaniem były "beznadziejnie głupie". Na odpowiedź Zawiślaka nie było trzeba długo czekać. Współpracownik Lewandowskiego wyjawił, że Kucharski chciał, aby zawodnik został twarzą kabanosów. Była to jednocześnie odpowiedź na zarzut, że Lewandowski zaczął promować rowery. - A dlaczego ten kontrakt jest zły? Mówimy o formie spędzania czasu, propagującej zdrowy tryb życia, idealnie pasującej do Ani i Roberta. Często współpracujemy z polskimi markami, dlaczego mamy się ich wstydzić? Często są to marki, które osiągają gigantyczne sukcesy i takie też mamy przekonanie w kwestii tej marki rowerowej. Czasem lepiej wejść do tego pociągu stosunkowo szybciej, nie jest to jakiś rodzaj naszej odwagi. Pewnie rowery są lepsze niż taka współpraca, którą proponował Czarek, żeby Robert został twarzą kabanosów. W mojej ocenie każdy wybrałby rowery zamiast kabanosów - powiedział Zawiślak w rozmowie z "Radiem Zet".

Zawiślak ostro zareagował również na ciosy wymierzone w Annę Lewandowską przez Kucharskiego. - Mimo że Ania jest niewątpliwie silną kobietą, to dalej jest tą kobietą i trochę inaczej reaguje na rzeczy, które powstają w konsekwencji takiego szczucia Czarka na nią. Wypowiadają się na temat Ani ludzie, którzy absolutnie nie powinni się wypowiadać. Uważam, że tu powinno się postawić granicę i liczę, że rozsądek Czarka i jego otoczenia sprawi, że nie będziemy musieli dłużej na ten temat rozmawiać. Ania nie zasługuje, by Czarek publicznie obnażał ją z godności, w momencie gdy ona mówi o swoich trudnych doświadczeniach związanych z macierzyństwem. Jedyne, o co proszę, to o zachowanie granic i umiaru - ocenił Zawiślak.