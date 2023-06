Reprezentacja Polski powinna się wstydzić po słowach Jana Tomaszewskiego! Bezlitosna ocena, nie zostawił suchej nitki

Fatalny mecz reprezentacji Polski z Mołdawią, który ostatecznie zakończył się porażką Biało-czerwonych 2:3 wywołał olbrzymie emocje wśród kibiców, dziennikarzy i ekspertów. Na mocne słowa po spotkaniu zdecydował się m.in. Mateusz Borek, który przytoczył słowa poprzedniego selekcjonera, Czesława Michniewicza. Podczas specjalnego łączenia z "Super Expressem", suchej nitki na piłkarzach nie zostawił Jan Tomaszewski, który postanowił nie tylko ocenić występ poszczególnych piłkarzy, ale przede wszystkim skupił się na reprezentacji jako całości. Te słowa powinny dać do myślenia zawodnikom.

Bezlitosna ocena Jana Tomaszewskiego po blamażu Polaków w Mołdawii. Nie zostawił na Biało-czerwonych suchej nitki

- Mówię to z pełną odpowiedzialnością! Nie mamy drużyny narodowej na mistrzostwa Europy w Niemczech! Jakby dzisiaj ode mnie to zależało, to nie pojechalibyśmy. Pierwsze 3 meczem graliśmy katastrofalnie słabo. (…) Ta drużyna powinna zostać zresetowana przez Santosa. - wypalił na antenie Jan Tomaszewski bezlitośnie podsumowując to, co zobaczył we wczorajszym meczu z Mołdawią. Zobaczcie całą rozmowę z Janem Tomaszewskim, zaglądając do materiału wideo poniżej.