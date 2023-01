Reprezentant Polski coraz bliżej nowego klubu. Rozmowy trwają, wszystko może stać się już niebawem!

Już niebawem powinniśmy być świadkami transferu reprezentanta Polski. Według doniesień medialnych, coraz bliżej przenosin do nowego klubu jest Szymon Żurkowski, który nie mógł liczyć na regularne występy w Fiorentinie. Zainteresowanie kadrowiczem wyraziła Spezia, która chce sprowadzić Polaka do siebie za kwotę 4 milionów euro. Taki ruch pozwoliłby stanowczo odbudować się pomocnikowi.

Transfer reprezentanta Polski? Spezia pyta o Żurkowskiego!

Ostatenie pół roku nie było zbytnio udane dla Szymona Żurkowskiego. Mimo że Polak w poprzednich rozgrywkach popisywał się wielką klasą w barwach Empoli i wydawało się, że szturmem weźmie całą Serie A, to po powrocie z wypożyczenia do Fiorentiny stał się zaledwie rezerwowym drużyny z Florencji. Na całe szczęście, dobre występy kadrowicza "Biało-Czerwonych" w sezonie 2022/2023 zdają się pamiętać działacze Spezii, którzy chcą mieć go w swoich barwach. Jeśli do transferu dojdzie, Żurkowski zostanie czwartym Polakiem występującym w klubie. W drużynie są już bowiem Arkadiusz Reca, Jakub Kiwior i Bartłomiej Drągowski.