Robert Lewandowski przeżywa trudny moment. Wyznał to szczerze na konferencji, nie mógł tego nie skomentować

Reprezentacja Polski 12 czerwca rozpoczęła zgrupowanie przed dwoma meczami – najpierw, 16 czerwca, Polacy zmierzą się w towarzyskim meczu z Niemcami na PGE Narodowym. Spotkanie to będzie dobrą okazją do oficjalnego, ostatniego meczu Jakuba Błaszczykowskiego w reprezentacji Polski. W pierwszej konferencji prasowej na tym zgrupowaniu pojawił się Robert Lewandowski, który wymownie skomentował pożegnanie swojego niegdysiejszego kolegi klubowego i reprezentacyjnego. – Dla Kuby to z pewnością będzie fajny moment. Sam pomysł, że gramy z Niemcami, gdzie Kuba spędził wiele lat, będzie dla niego wielkim przeżyciem – powiedział Lewandowski, który wspominał także niektóre momenty wspólnie przeżywane z Błaszczykowskim w reprezentacji. Później rozmowa zeszła na temat nieobecności w kadrze innych zawodnik z tzw. starej gwardii – Glika, Krychowiaka czy Grosickiego.

Lewandowski wprost o braku Glika, Krychowiaka i Grosickiego

Kapitan polskiej reprezentacji został zapytany o wspomnianych nieobecnych. Lewandowski nie zamierzał ukrywać, że jest mu przykro z powodu braku starych znajomych z kadry, choć odcinał się od aspektu sportowego. – Wiele lat graliśmy razem i dzieliliśmy szatnię. Wiadomo, że życie toczy się dalej, ale to z jednej strony smutne. Choć to, co ja o tym teraz mówię i myślę, nie ma większego znaczenia, bo to selekcjoner patrzy na aspekt sportowy, a ja nie obserwuję każdego zawodnika. Choć powtarzam: to na pewno dla mnie trudny moment, bo gdy od dawna widzisz się z kimś na każdym zgrupowaniu, sytuacja, kiedy to się zmienia do łatwych nie należy – powiedział Lewandowski.

Napastnik Barcelony skomentował także trwającą właśnie zmianę pokoleniową w kadrze. – Pytanie, czy kiedykolwiek jest na to dobry moment. Na pewno im mniejszą łyżką coś się zmienia, tym lepiej. Łatwiej to zrobić, gdy mowa o dwóch czy trzech roszadach, a nie pięciu czy sześciu. Jeśli trener podejmuje takie decyzje, to znaczy, że stać nas zmiany. Ja na pewno chcę zwycięstw i rozwoju kadry. No i wierzę, że te decyzje będą trafne – podkreślił kapitan reprezentacji Polski.