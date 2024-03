Robert Lewandowski wygarnął przy kolegach brutalną prawdę o eliminacjach Euro. Powiedział im to prosto w oczy! [WIDEO]

Adam Matysek przyznał się do tego bez ogródek: „Nie było to dla mnie oczywiste i logiczne” [ROZMOWA SE]

Mamy to! Reprezentacja Polski jedzie na piłkarskie mistrzostwa Europy, które odbędą się w czerwcu tego roku w Niemczech. Biało-czerwoni w decydującym meczu pokonali Walię w serii rzutów karnych 5:4 i pojadą na piąte Euro z rzędu. Podopieczni Michała Probierza nie porwali stylem, ale zapewnili sobie miejsce w turnieju za naszą zachodnią granicą.

Mocne słowa na temat minionych eliminacji wygłosił Robert Lewandowski. Szybko jednak ocieplił wypowiedź, dodając wiele słów otuchy dla całego zespołu.

Ciśnienie od razu nam skoczyło po usłyszeniu, jak Walijczycy potraktowali Roberta Lewandowskiego. Nawet dzieci nie miały hamulców

Mocna przemowa Lewandowskiego po Polska – Walia

Fragmenty zakulisowych materiałów z szatni zostały opublikowane na oficjalnym profilu PZPN na YouTube „Łączy Nas Piłka”. Wypowiedź kapitana reprezentacji Polski została ocenzurowana i nie zawierała przekleństw.

- Chciałem Wam podziękować za to, co pokazaliśmy w tych dwóch meczach. Wiem, że eliminacje były *****, do du**. Wszystko, co zrobiliśmy źle, było w tych eliminacjach – zaczął od mocnych słów Robert Lewandowski.

- Ten etap jest już zamknięty. Były play-offy, pokazaliśmy fajną grę, graliśmy dobrze w piłkę. Z boiska czuło się, że to jest coś fajnego, że chce się być w tej drużynie, by grać i wygrywać. Zwycięstwo to przygotowanie do mistrzostw Europy. Wierzę, że pokażemy tam fajną piłkę i zdobędziemy punkty. Wierzę w to, bo widzę, co dzieje się w tej drużynie – dodał po chwili.

Garstka kibiców witała piłkarzy na lotnisku Okęcie. Michał Probierz wyjawił swoje plany, wiadomo jak będzie świętował

Z kim zagra Polska na Euro 2024?

Reprezentacja Polski trafiła na mistrzostwa Europy w Niemczech po awansie z baraży. Biało-czerwoni pokonali w ścieżce A Estonię (5:1 w półfinale) oraz Walię (0:0, 0:0 po dogrywce, 5:4 w rzutach karnych).

Podopieczni Michała Probierza trafili do grupy D, w której zagrają z Holandią, Austrią i Francją. Pierwsze spotkanie z „Oranje” zostało zaplanowane na 16 czerwca, dwa dni po starcie Euro 2024.