Selekcjoner kadry Finlandii o planie na baraże o EURO, wziął duet z Cracovii. Powiedział o tym wprost, sprawdzi się?

Walia silna, ale przewidywalna

Szkoleniowiec Finlandii wierzy mocno w swoich podopiecznych. Uważa, że wcale nie stoją na straconej pozycji w starciu z Walią. Ma nadzieję, że jego zespół poradzi sobie w Cardiff. - Walia jest silna, a jej pierwszy skład warty 183 miliony euro, co może robić wrażenie - powiedział trener Markku Kanerva na antenie kanału telewizji YLE, cytowany przez PAP. - Jednak jest to raczej przewidywalna drużyna grająca kolejne mecze w podobny sposób. Jej skład wiele się nie zmienia, tak że z grubsza wiemy z kim będziemy grać. Jesteśmy na to przygotowani. Zamierzamy rotować składem do samego końca, zwłaszcza w formacji ataku, aby zaskoczyć przeciwnika - tłumaczył.

Polska będzie pod presją

Szkoleniowiec ocenił, że spotkanie w Cardiff to dobre rozwiązanie dla jego zespołu. - Jeżeli wygramy, a Polska zrobi to samo z Estonią, to w Helsinkach spotkamy się z drużyną, która po słabych eliminacjach też znajduje się pod wielką presją, a to jest właśnie na naszą korzyść. Dlatego szykujemy się na ostateczne starcie właśnie z Polską - zadeklarował trener Markku Kanerva, cytowany przez PAP.

Kadra Finlandii na baraże o EURO:

Bramkarze:

Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen), Jesse Joronen (Venezia), Viljami Sinisalo (Exeter City)

Obrońcy:

Robert Ivanov (Eintracht Brunszwik), Richard Jensen (Aberdeen), Arttu Hoskonen (Cracovia), Miro Tenho (Djurgardens), Matti Peltola (DC United), Nikolai Alho (Volos), Jere Uronen (Charlotte), Pyry Soiri (Universitatea Craiova)

Pomocnicy i napastnicy:

Ilmari Niskanen (Exeter City), Daniel Hakans (Valerenga), Glen Kamara (Leeds), Rasmus Schuller (Djurgardens), Kaan Kairinen (Sparta Praga), Robert Taylor (Inter Miami), Robin Lod i Teemu Pukki (obaj Minnesota), Anssi Suhonen (HSV), Joel Pohjanpalo (Venezia), Benjamin Kallman (Cracovia), Marcus Forss (Middlesbrough), Fredrik Jensen (Augsburg), Oliver Antman (Nordsjaelland)

