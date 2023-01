i Autor: Cyfra Sport Cezary Kulesza

Niesamowity zwrot akcji

Sensacyjny następca Czesława Michniewicza w reprezentacji Polski? To byłby prawdziwy hit, "polski Guardiola" w tle

Rafał Kowalkowski

Wygląda na to, że jesteśmy coraz bliżej poznania nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Prezes Cezary Kulesza podkreślał niedawno, że jego nazwisko powinno zostać ogłoszone do końca stycznia. Najnowsze spekulacje sugerują, że może nim zostać były opiekun reprezentacji Portugalii, Fernando Santos. Co ciekawe, w jego sztabie miałby się znaleźć… Michał Probierz! Czy faktycznie będziemy świadkami tego zgoła sensacyjnego scenariusza?