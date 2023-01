i Autor: Cyfrasport Roberto Martinez

Słynny trener odrzucił propozycję prowadzenia polskiej kadry. Roman Kołtoń ujawnia, co było powodem, nie poszło o kasę

Jacek Ogiński

W trakcie wyboru nowego selekcjonera reprezentacji Polski wśród kandydatur przewija się wiele nazwisk. Jedną z nich do niedawna był Roberto Martinez, były szkoleniowiec Belgów, który jednak znalazł zatrudnienie w innym miejscu – został zakontraktowany przez reprezentację Portugalii, która również rozstała się ze swoim selekcjonerem po mundialu. Roman Kołtoń ujawnił, że choć oczekiwania finansowe Hiszpana i polska propozycja mijały się, to zrezygnował on z pracy dla Polski z innego powodu.