Steven Gerrard otrzyma od PZPN ogromną pensję?! Na jaw wychodzą nowe fakty, Anglik poważnie zainteresowany

Lista potencjalnych selekcjonerów reprezentacji Polski jest naprawdę długa. W mediach przewinęło się już wiele nazwisk. Niektóre rozbudzały nadzieje, inne wywoływały negatywne emocje. Najwięcej mówi się o opcji zagranicznej i wydaje się, że to właśnie w tę stronę będzie chciał iść prezes PZPN. Wskazują na to również informacje przekazane przez Tomasza Włodarczyka z portalu meczyki.pl. Dziennikarz przekazał, że kandydatem do objęcia stanowiska selekcjonera jest Steven Gerrard.

Wielka pensja dla Gerrarda? Anglicy potwierdzają

Legenda Liverpoolu ma za sobą jedną udaną i jedną nieudaną przygodę w pracy trenera. Świetnie radził sobie w Rangersach, z którymi zdobył mistrzostwo Szkocji. Zdecydowanie gorzej poszło mu w Aston Villi, gdzie osiągał słabe wyniki i został zwolniony. Teraz wiadomości polskich mediów o zainteresowaniu Gerrardem ze strony PZPN potwierdza angielski "The Sun".

Dziennikarze twierdzą, że polski związek mógłby wyłożyć na szkoleniowca duże pieniądze. - Gerrard poważnie rozważa ofertę, a Polska jest gotowa rozwiązać wszelkie problemy. PZPN jest gotów zaoferować olbrzymią pensję - można przeczytać w "The Sun". Zdaniem Anglików PZPN liczy na wzrost przychodów ze sponsoringu po zatrudnieniu Gerrarda. Na razie nie wiadomo jednak, czy Anglik zdecyduje się na ofertę z Polski.

