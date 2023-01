Poszukiwania trwają

Szukamy mieszkania dla Fernando Santosa! Będzie musiał wydać w Warszawie wielkie pieniądze [GALERIA]

Reprezentacja Polski ma nowego selekcjonera. Fernando Santos poinformował podczas wtorkowej konferencji prasowej, że przeprowadzi się do Warszawy, gdzie ma mieszkać na stałe, by być blisko polskich spraw. Postanowiliśmy poszukać możliwości dla selekcjonera i sprawdzić, ile trzeba byłoby zapłacić za spore mieszkanie dostępne w najbliższych terminach. Trzeba wydać na to kokosy.