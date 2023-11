Tak zagramy z Łotwą, znamy skład. Michał Probierz wszystko ujawnił, z niczym się nie krył!

Robert Lewandowski stracił rekord. To on prześcignął gwiazdę reprezentacji Polski

Ma być ŁOTWO i przyjemnie

Polska kadra zakończyła już zmagania w grupie eliminacji EURO 2024. W ostatnim meczu zremisowaliśmy 1:1 z Czechami, co oznacza, że odpadliśmy z bezpośredniej walki o awans do finałów. Jedyną szansą są dla nas baraże. Jednak teraz zagramy ostatni mecz w tym roku. Formę naszych piłkarzy sprawdzi Łotwa, z którą przegraliśmy tylko dwa razy. Trener Michał Probierz liczy na to, że padnie wiele bramek i w dobrych humorach będziemy przygotowywać się do barażów w przyszłym roku. - Zrobimy wszystko, żeby w meczu z Łotwą mieć płynność w grze, żebyśmy zaczęli uderzać na bramkę - powiedział trener Michał Probierz podczas konferencji prasowej, cytowany przez portal Łączy nas piłka. - To element, którego nam brakuje. Mecz z Łotwą ma toczyć się pod kątem ofensywnym. Chcemy doskonalić pressing, utrzymywanie się przy piłce, wprowadzanie zawodników - wyznał selekcjoner.

Zagra dwóch bramkarzy

W jakim zestawieniu zagramy z Łotwą? Czy szkoleniowiec zmieni wyjściowym skład w porównaniu do starcia z Czechami? Oczywiście, będzie w nim kilka roszad. Trener Michał Probierz zdradził szczegóły. Na bramce zagra Łukasz Skorupski, a po przerwie zmieni go Marcin Bułka, który spisuje się wybornie w Nicei, gdzie zachował dziewięć czystych kont. W obronie wystąpi trio: Mateusz Wieteska - Jan Bednarek - Jakub Kiwior. W pomocy pojawią się: Przemysław Frankowski, Damian Szymański, Jakub Piotrowski, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski. Duet napastników stworzą: Robert Lewandowski i Adam Buksa.

Wyjściowy skład na Łotwę

Skład na mecz z Łotwą: Skorupski (Bułka) - Wieteska, Bednarek, Kiwior - Frankowski, D. Szymański, Piotrowski, S. Szymański, Zalewski - Buksa, Lewandowski.

