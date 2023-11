To dla niej Jakub Piotrowski tak błyszczy. Sympatia kadrowicza powala urodą, to prawdziwa seksbomba!

Co dalej z polską piłką?

Transfer do Bułgarii strzałem w dziesiątkę

Piotrowski od 1,5 roku występuje w Bułgarii. Transfer z Niemiec do Ludogorca Razgrad to był dla niego strzał w dziesiątkę. Już w pierwszym sezonie sięgnął po trzy trofea: mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Bułgarii, pokazał się w europejskich pucharach. Jednak w tej edycji rozkręcił się na dobre. Rozgrywa sezon życia, we wszystkich rozgrywkach strzelił dziewięć goli. Jest podporą mistrza Bułgarii, z którym błyszczy w Lidze Konferencji. Jego formę dostrzegł trener Michał Probierz.

Jest spokojnym człowiekiem

Na poprzednim zgrupowaniu Piotrowski meczem z Wyspami Owczymi 2:0 zadebiutował w reprezentacji Polski. Wszedł w końcówce. Teraz w spotkaniu z Czechami wybiegł już w pierwszym składzie. Nie zawiódł zaufania szkoleniowca, bo to właśnie on w pierwszej połowie strzelił gola. To było jego premierowe trafienie w drużynie narodowej. Zastąpił w wyjściowym zestawieniu Piotra Zielińskiego. - Jestem spokojnym człowiekiem, ale była złość, bo nawet ja miałem drugą sytuację, w której powinienem się lepiej zachować z uderzeniem - powiedział Piotrowski po meczu w Warszawie. - Jest złość, że nie udało się wygrać i złapać dobrych momentów na przyszłość. Dedykuję bramkę najbliższym, którzy zawsze mnie wspierają. Miałem kilka wzlotów i upadków - wyjawił.

Po golu dostał buziaka od sympatii

Z trybun Stadionu Narodowego kadrowicza dopingowała jego partnerka Wiktoria Jankowska. Po zawodach dostał od niej gorącego buziaka. Sympatia zamieściła także zdjęcie z komentarzem w mediach społecznościowych. - Warto marzyć - napisała. Jej wpis skomentował Piotrowski, który dołączył dwa serduszka. Parą są od sześciu lat.

Zbudować drużynę na baraże

Piotrowski wierzy w to, że reprezentacja Polski przez baraże zakwalifikuje się na EURO. - Musimy skupić się na barażach - podkreślił. - Mamy przed sobą mecz sparingowy z Łotwą. Trzeba go wygrać, zbudować drużynę i być gotowym na marzec. Po meczu z Czechami powiedzieliśmy sobie, że musimy z takim zaangażowaniem i cechami wolicjonalnymi wychodzić na każdy mecz, dawać z siebie wszystko. Na takiej pierwszej połowie i końcówce drugiej można budować drużynę na przyszłość. Pod względem zaangażowania i cech wolicjonalnych musi to tak wyglądać - zaznaczył Piotrowski.

