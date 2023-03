Takie luksusy czekają na kadrę w Pradze! Do dyspozycji podniebny bar i... "rzeźnik" [ZDJĘCIA]

To on chce zastąpić Cezarego Kuleszę!

W hotelu tej samej sieci kadrowicze spędzają czas w Warszawie, więc w Pradze mogą liczyć na podobne luksusy. Dużą różnicą jest jednak lokalizacja. W stolicy Polski drużyna narodowa zakwaterowana jest kilka kilometrów od ścisłego centrum miasta, natomiast w Pradze – w samym jej sercu. Z hotelu blisko do największych atrakcji: mostu Karola czy zamku Hradczany.

Czechy - Polska. Tak kadra będzie mieszkała w Pradze

W samym hotelu można jednak robić tyle, że z pewnością znajdą się osoby, które wcale nie będą chciały go opuszczać. Wystarczy wspomnieć o podniebnym barze Cloud 9 Sky Bar & Lounge, położonym na szczycie hotelu, 40 metrów nad rzeką Wetławą. Miejsce zachęca klasą i luksusem, a Czesi piszą, że to idealny pomysł na romantyczną kolację we dwoje.

Tradycyjnie z polską drużyną przyleci kucharz Tomasz Leśniak, ale jeśli ktoś zechce spróbować miejscowej kuchni (i nie będą to knedliki z gulaszem), to może wybrać się do… rzeźnika. Restauracja The Able Butcher słynie w fantastycznego grillowanego mięsa i ryb. Co ważne, w kompleksie hotelowym jest kawiarnia, z której goście mogą korzystać całą dobę.

