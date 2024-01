Tego musi się wyzbyć Robert Lewandowski. Legenda nie ma wątpliwości, mówi o tym wprost

Za bardzo się angażuje

Były kadrowicz stwierdził, że patrząc na grę Barcelony i zachowanie Lewandowskiego, to odniósł wrażenie, że przypomina mu to reprezentację Polski. - W takich akcjach widać Roberta, którego znamy z reprezentacji - powiedział Jerzy Dudek w rozmowie z "Super Expressem". - Za bardzo angażuje się, instruuje zawodników. Nie chce mówić, że to odbiera im pewność siebie, ale to są gracze na takim poziomie, że sami potrafią rozwiązywać sytuacje. Gestykulację ze strony Roberta odczytuję jako usprawiedliwianie się przed publicznością, że ja jestem OK, a oni nie podają dobrze tych piłek - analizował.

Każdy z wiekiem zaczyna grać instruktora i profesora

Według Dudka as Barcelony niepotrzebnie się frustruje i nie powinien tracić energii na to. - Każdy z wiekiem zaczyna grać instruktora i profesora - tłumaczył. - Wie lepiej, jak ma grać obrońca, pomocnik czy nawet bramkarz. Przydałoby mu się bardziej skupić na swojej pracy i pozytywnym przekazie w kierunku kolegów. Więcej czynów, mniej słów i gestykulacji - doradził były reprezentant Polski.

