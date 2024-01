Legia się nie zatrzymuje, kolejne odejście. Obiecujący piłkarz skruszy Stal?

Legia leci do Turcji, w planach cztery sprawdziany z silnymi rywalami. Wiadomo, kto pokaże mecze wicemistrza Polski

Jest nim obiecujący pomocnik Igor Strzałek. W ekstraklasie debiutował w ostatniej kolejce sezonu 2021/22. Jeszcze za kadencji trenera Aleksandara Vukovicia. W ubiegłym sezonie trener Kosta Runjaić dawał szansę młodemu zawodnikowi, który zdobył gol w rozgrywkach pucharowych. Sezon zakończył jako wicemistrz Polski i zdobywca Pucharu Polski. W tej edycji strzelił premierowego gola w ekstraklasie. Jednak, że rozegrał dziewięć meczów, to w sumie na boisku spędził tylko 120 minut. Dlatego do końca sezonu Strzałek został wypożyczony do Stali Mielec.

Pięciu odeszło, szósty niebawem

W zimowym oknie duży ruch w klubie z Łazienkowskiej. Z zespołu odeszło już pięciu zawodników. Pomocnik Patryk Sokołowski trafił do Cracovii na zasadzie wolnego transferu, bo nie został przedłużony z nim kontrakt. Obrońca Lindsay Rose rozwiązał umowę i związał się z Arisem Saloniki. Podobnie było z Robertem Pichem, który wyjechał na Cypr. Makana Baku został wypożyczony do końca sezonu do OFI Kreta. Szóstym transferem będzie Bartosz Slisz, który dostał ofertę z Atlanty United.

