i Autor: Cyfrasport Michał Skóraś

Nogi niosą na parkiecie

To raczej nie był dobry krok Michała Skórasia. Ale są kroki, których koledzy mu zazdrościli. Ma do nich talent

21, 13, 5, 4, 2, 1 – nie są to, wbrew pozorom, szczęśliwe liczby w losowaniu którejś z liczbowych gier. To – wyjąwszy 58, które nie mieści się w losowanej zazwyczaj puli – minuty spędzane minionej jesieni na ligowych boiskach w Belgii przez Michała Skórasia. Jeden z większych talentów polskiej piłki latem zdecydował się przyjąć zagraniczne wyzwanie i ruszył z Poznania do FC Brugge.