To tak naprawdę Robert Lewandowski sądzi o Michale Probierzu. Nie ma nawet cienia wątpliwości, nie hamuje się z tą opinią

Robert Lewandowski postanowił powiedzieć, co tak naprawdę sądzi o Michale Probierzu! Napastnik reprezentacji Polski i Barcelony udzielił wyjątkowo szczerej wypowiedzi programowi "FootTruck", w którym powiedział, co zawdzięcza selekcjonerowi. Te słowa nie pozostawiają wątpliwości, z tą opinią Lewandowski nie zamierza sie hamować!

Robert Lewandowski szczerze o relacji z Probierzem. Wszystko wyjawił

Jak powiedział Robert Lewandowski, w ostatnich miesiącach czuł się bardzo przygaszony i pełen kłopotów i niepewności. Jak sam przyznał, ma za sobą wyjątkowo ciężki czas.

- Był moment, że moja iskra była przygaszona. Było za dużo rzeczy, które musiałem wziąć na klatę, a nie miałem wsparcia. Osoby, które powinny mnie chronić, też mi nie pomagały - powiedział Robert Lewandowski.

Jak przyznaje jednak Lewandowski, Probierz mu bardzo pomógł i rozbudził w nim nową chęć do gry w reprezentacji.

- Na zgrupowaniu w listopadzie poczułem, że coś się zmieniło, że coś jest inaczej niż wcześniej. Trener Probierz podszedł do mnie jak do człowieka, a nie do piłkarza. Mamy kontakt. Trener obudził we mnie płomień, jeśli chodzi o reprezentację. Stwierdziłem, że jeszcze chcę, że jeszcze mam ambicję, że tak łatwo się nie poddam. Wierzę, żen rok będzie pozytywny nie tylko dla mnie, ale też reprezentacji - mówi Robert Lewandowski.