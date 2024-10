Trener Portugalii bez ogródek o Michale Probierzu przed meczem. Było też o Lewandowskim

Portugalia to faworyt Grupy A Dywizji 1 Ligi Nardów UEFA i nikt nie ma wątpliwości, że przed reprezentacją Polski najtrudniejsze wyzwanie tej jesieni. Roberto Martinez z portugalską kadrą pracuje od eliminacji do Euro 2024. Wszyscy zachwycali się grą mistrzów Europy z 2016 roku podczas meczów eliminacyjnych do niedawno minionego Euro, ale przygodę z niemieckim turniejem Portugalia zakończyła na karnych w ćwierćfinale z Francją. Inauguracja Ligi Narodów (wygrane z Chorwacją i Szkocją 2:1) sugerują, że portugalska ekipa znów jest w formie. Martinez przestrzega jednak przed łatwym meczem w Warszawie. - Reprezentacja Polski jest drużyną, która lubi podejmować ryzyko. To dobra mieszanka piłkarzy doświadczonych i młodych. Zagrają przed własną publicznością, będą chcieli wygrać. To będzie dla nas dobre wyzwanie - ocenił Martinez.

Hiszpański trener doskonale wie, że Robert Lewandowski jest teraz w LaLiga gwiazdą pierwszej wielkości. Jego 11 goli w 12 spotkaniach zrobiło na nim spore wrażenie. - Powstrzymanie Lewandowskiego będzie dużym wyzwaniem. Jest jednym z najlepszych napastników, jest w znakomitej formie - podkreślił Martinez.

Selekcjoner Michał Probierz przyznał w trakcie piątkowej konferencji prasowej, że miał okazję w Niemczech uciąć sobie dłuższą pogawędkę z Martinezem. Obaj nie szczędzili sobie komplementów. Martinez również w ciepłych słowach skomentował pracę obecnego selekcjonera polskiej kadry. - Objął kadrę w trudnym momencie i osiąga dobre rezultaty. Podoba mi się jego podejście do piłki. Polska atakuje i broni wieloma piłkarzami, to dla nas wyzwanie taktyczne. Zagramy dwa mecze na wyjeździe [we wtorek ze Szkocją w Glasgow - przyp.], chcemy dalej osiągać dobre wyniki - przyznał były szkoleniowiec m.in. Evertonu i reprezentacji Belgii.

Sonda Czy Michał Probierz to dobry wybór na selekcjonera reprezentacji Polski? Tak, poradzi sobie Musi się utrzymać w Lidze Narodów Nie mam zdania