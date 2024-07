Trener reprezentacji zabrał głos w sprawie Szczęsnego. Absolutny koniec złudzeń

Łzy lecą po poliku po słowach reprezentanta Polski. To już koniec, zwrócił się do fanów z poruszającymi słowami

Wojciech Szczęsny od lat jest niekwestionowanym numerem "1" w bramce reprezentacji Polski. Tracą na tym nieco bardzo utalentowani młodsi koledzy z kadry, ale "Szczena" wciąż prezentuje wielką formę. Nie inaczej było podczas Euro 2024. Choć Polacy swoją przygodę z czempionatem Starego Kontynentu zakończyli po zaledwie trzech spotkaniach fazy grupowej, to golkiper okazał się jednym z jaśniejszych punktów. Pojawiły się nawet głosy kibiców, nawołujących Szczęsnego do tego, by pozostał jeszcze w kadrze. A to dlatego, że przed niemieckim turniejem bramkarz zapowiedział koniec kariery w drużynie narodowej.

Jeszcze w trakcie Euro 2024 Wojciech Szczęsny na gorąco w TVP Sport wypowiadał się, że może wcale nie jest to koniec przygody z kadrą. Na razie wszyscy zastanawiają się nad tym, co będzie dalej. Nowe światło na sprawę rzucił trener bramkarzy reprezentacji - Andrzej Dawidziuk. W rozmowie z TVP Sport przyznał, że na dziś to piłkarz Juventusu Turyn wciąż jest pierwszym wyborem między słupkami.

Cristiano Ronaldo podjął decyzję, to już koniec. Nie ma odwrotu, gwiazdor powiedział o tym wprost

Pozycja Wojciecha Szczęsnego jest niekwestionowana

Na razie nawet sztab nie zna ostatecznej decyzji Szczęsnego. Jeśli jednak ugnie się i wciąż będzie chciał grać z Orzełkiem na piersi, to nie musi martwić się o pierwszy skład. - Jeśli Wojtek będzie nadal kontynuował karierę reprezentacyjną to trudno będzie podważać jego pozycję - przyznał Dawidziuk we wspomnianym wywiadzie.

- Z mojej perspektywy jego status w reprezentacji się nie zmienił. Możemy uznać, że temat jest na tę chwilę zamknięty. Czas pokaże, w jakim kierunku pójdą ewentualne decyzje - dodał dalej legendarny szkoleniowiec polskich golkiperów.

Kamery pokazały matkę Cristiano Ronaldo podczas meczu. Te sceny rozrywają serce na milion kawałków

Sztab czeka na rozmowę ze Szczęsnym

Co ciekawe, okazuje się, że nie było dotychczas rozmowy między sztabem szkoleniowym a Szczęsnym o przyszłości, a wszystko odbywało się przede wszystkim za pośrednictwem mediów. - To były głównie opinie medialne. Początkowo Wojtek deklarował, że być może mistrzostwa w Katarze będą jego taką ostatnią imprezą. Później był temat mistrzostw Europy, ale z naszej strony nie było próby wyciągania od Wojtka informacji na ten temat. W trakcie mistrzostw Europy temat zszedł zupełnie na boczny tor i skupialiśmy się na tym, co było najważniejsze w tym momencie - przyznał Andrzej Dawidziuk.

A co jeśli Szczęsny jednak zakończy grę w kadrze? - Jeśli zakończy karierę to ta rywalizacja nabierze większego kolorytu. Teraz jednak skupiamy się na tym, co już wkrótce. We wrześniu najbliższe mecze i wtedy będziemy bogatsi w informacje, na kogo faktycznie możemy liczyć - podsumował.