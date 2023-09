Trzęsienie ziemi w reprezentacji Polski?! Wszystko ujawnili, Michał Probierz może zszokować wszystkich

Łzy same płyną do oczu po tym, co Dariusz Szpakowski usłyszał od Mateusza Borka na wizji! Wypalił do legendy dziennikarstwa

Michał Probierz jest selekcjonerem reprezentacji Polski od tygodnia, ale szybko wziął się za porządki. We wtorek (26 września) Grzegorz Krychowiak oficjalnie poinformował o zakończeniu kariery reprezentacyjnej. Piłkarz ogłosił to w mediach społecznościowych, ale późniejsze ustalenia dziennikarzy wskazują na to, że ta decyzja mogła być podyktowana rozmową z nowym selekcjonerem. - Michał Probierz nie umieścił Grzegorza Krychowiaka na szerokiej liście powołanych na najbliższe zgrupowanie. Selekcjoner zadzwonił do 33-latka. Panowie porozmawiali na temat sytuacji, stąd dzisiejsze pożegnanie „Krychy” - przekazał Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl. W miejscu Krychowiaka powstała więc luka, którą Probierz najwyraźniej zamierza załatać w zaskakujący sposób!

Michał Probierz przeprowadzi w reprezentacji Polski rewolucję?!

Wskazują na to najbliższe plany 51-latka i jego sztabu. Dziennikarze Sport.pl dotarli do ich rozpiski wyjazdów na najbliższe dni i jasno da się zauważyć pewien klucz. Probierz skupia się na obserwacjach piłkarzy grających na środku obrony i w środku pomocy. Nie zamierza jednak ograniczać się do doskonale znanych nazwisk, a na jego pierwszym zgrupowaniu może dojść do wielu niespodzianek. Spore szanse na powołanie mają m.in.: Mateusz Łęgowski (Salernitana), Łukasz Łakomy (Young Boys) czy też Jakub Piotrowski (Łudogorec Razgrad).

Tego pierwszego Probierz oglądał w ostatnim meczu Salernitany z Frosinone (1:1), a asystent selekcjonera ma obserwować pomocnika w środowym starciu z Empoli Bartosza Bereszyńskiego i Sebastiana Walukiewicza. Z kolei Łakomy i Piotrowski znajdą się pod lupą trenera kadry w najbliższych meczach ligowych z St. Gallen i Lewskim Sofia. Jasno widać, że Probierz szuka nowego rozwiązania w pomocy, gdzie chce zastąpić Krychowiaka, ale spore zmiany mogą dotyczyć także obrony.

Trzęsienie ziemi w reprezentacji Probierza?

Łęgowski i Łakomy to zawodnicy, którzy regularnie grali w reprezentacji U-21 prowadzonej przez Probierza, a w podobnej sytuacji są Patryk Peda (SPAL) i Ariel Mosór (Piast Gliwice). Ci środkowi obrońcy także są bacznie obserwowani i niewykluczone, że pojawią się na październikowym zgrupowaniu pierwszej reprezentacji. Bliżej ma być piłkarz Piasta, który w najbliższym meczu z Widzewem Łódź będzie obserwowany na żywo przez samego selekcjonera. Starcie SPAL Pedy z Ceseną ma obejrzeć jeden z asystentów. Wśród stoperów do łask może też wrócić Michał Helik (Huddersfield), który w kadrze po raz ostatni zagrał dwa lata temu, ale od pewnego czasu jest w dobrej formie i sztab Probierza zamierza mu się przyjrzeć. Ostateczne decyzje mają zapaść 5 października - wtedy nowy selekcjoner ma ogłosić swoje pierwsze powołania, które mogą być naprawdę zaskakujące.