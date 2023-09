Tuż przed wyjazdem Milika z domu jego dziewczyna pokazała pikantne zdjęcia. Kobiety spłoną z zazdrości

Surowa ocena Lewandowskiego od byłego kadrowicza. Brutalne porównanie do Błaszczykowskiego

Ich życie to musi być prawdziwa sielanka! Arkadiusz Milik i Agata Sieramska nie dość, że są w sobie zakochani bez pamięci, to jeszcze odnoszą wielkie sukcesy. Napastnik występuje w jednym z największych klubów na świecie - Juventusie Turyn - i od lat uchodzi za jednego z czołowych sportowców w naszym kraju. Nie przez przypadek Milik regularnie otrzymuje powołania na zgrupowania reprezentacji. Przed ostatnim jego dziewczyna opublikowała w sieci zdjęcia, na których wygląda jak prawdziwa bogini! Popularna w internecie influencerka i modelka postawiła na bardzo odważne ujęcia, a bikini ledwo zasłoniło intymne części ciała Agaty Sieramskiej.

Agata Sieramska w bikini

Wspomniane zdjęcia pojawiły się na Instagramie kilka dni temu, chwilę przed tym jak Arkadiusz Milik opuścił wspólne gniazdko. Piłkarz musiał pojawić się w ojczyźnie, by dobrze przygotować się do eliminacyjnych spotkań do mistrzostw Europy, w których biało-czerwoni grają z Wyspami Owczymi oraz Albanią. Tymczasem na pożegnanie Agata Sieramska zadbała o prezentację swojego wyrzeźbionego ciała, na widok którego wiele rodaczek wpadnie w podziw, a inne zapewne zzielenieją z zazdrości.

Pytanie dziewczyny Milika

Jednocześnie Agata Sieramska postanowiła zaktywizować swoich instagramowych fanów. W opisie przy dwóch opublikowanych zdjęciach poprosiła ich o opinię, która z fotografii bardziej im się podoba. W komentarzach nie padło zbyt wiele odpowiedzi, ale posypały się komplementy. "Rakieta", "Mój Boże", "OMG ciało nie z tej ziemi!" - czytamy na portalu społecznościowym pod wpisem wybranki serca piłkarza.