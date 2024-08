Ujawniono, co czeka Dariusza Szpakowskiego. Legenda nie skomentuje meczów Polaków. Podano przyczynę

Wydarzenia związane z Euro 2024 są już historią i trenerzy kadr narodowych muszą skupiać się na tym, co przed nimi. A w najbliższych miesiącach będzie działo się sporo. Na Starym Kontynencie we wrześniu ruszy kolejna edycja Ligi Narodów, w której nie zabraknie ciekawych rywalizacji. To, co interesuje polskich kibiców najbardziej, to oczywiście starcia biało-czerwonych. Kadra Michała Probierza zagra w najwyższej dywizji Ligi Narodów i jej celem jest pozostanie wśród najlepszych zespołów. Głównym rywalem Polaków w walce o utrzymaniu będzie Szkocja. W grupie z biało-czerwonymi są również Chorwacja i Portugalia.

Pierwszy mecz Polaków będzie miał miejsce 5 września, kiedy to biało-czerwoni zmierzą się ze Szkocją w Glasgow, a trzy dni później powalczą z Chorwacją w Osijeku. Mecze te będzie można obejrzeć w TVP, a już teraz znana jest obsada komentatorska dwóch wyżej wymienionych spotkań. Jak podaje portal Sport.pl we wrześniu nie usłyszymy Dariusza Szpakowskiego. Wynika to z faktu, że legendarny dziennikarz udał się na urlop po Euro 2024 i igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

Z ustaleń portalu wynika, że mecz ze Szkocją skomentować ma duet Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski, natomiast podczas starcia Polska - Chorwacja usłyszymy Jacka Laskowskiego oraz Roberta Podolińskiego. Co więcej, TVP pokaże również wyjątkowy mecz. 7 września w Dortmundzie rozegrane zostanie spotkanie pożegnalne Jakuba Błaszczykowskiego i Łukasza Piszczka. Obaj piłkarze to legendy Borussii Dortmund i klub w taki sposób postanowił uhonorować polski duet.