W Walii już myślą z trwogą o Lewandowskim. Przypomnieli zaskakujące liczby i nie są nimi zachwyceni

„Daily Telegraph” ocenia, że miarą postępu, jaki Walia poczyniła w piłce nożnej jest to, iż takie wieczory jak ten wydają się być niemal rutyną. „Po zwycięstwie nad Finlandią w półfinale baraży Rob Page i jego piłkarze są zaledwie 90 minut od zakwalifikowania się do Euro 2024” – pisze dziennik, podkreślając, że Polska jest ostatnią przeszkodą dla Walii przed zakwalifikowaniem się na czwarty z ostatnich pięciu wielkich turniejów.

Czy Walia może pokonać Polskę? Absolutnie

„Czy Walia może zdominować grę i rozgromić Polskę? Wydaje się to mało prawdopodobne. Ale czy Walia może pokonać Polskę? Absolutnie. To drużyna, która może pochwalić się pewnością w defensywie i zestawem napastników mogących zrobić różnicę w kluczowych momentach" - dodaje gazeta.

„Guardian” pisze, że mimo świetnego występu w meczu z Finami Walijczycy byli powściągliwi w okazywaniu radości, co zrozumiałe, bo teraz czeka na nich Polska, która w czwartek rozbiła Estonię 5:1.

Przy okazji zwraca się baczną uwagę na Roberta Lewandowskiego. „Co nietypowe, Robert Lewandowski nie wpisał się na listę strzelców. Być może 35-letni napastnik Barcelony zatrzymał amunicję na czas, gdy to naprawdę ważne” – piszą brytyjscy dziennikarze.

„Polska rozgromiła Estonię i we wtorkowym finale baraży będzie innym wyzwaniem niż Finlandia, która długo była w posiadaniu piłki, ale straciła gole na początku każdej połowy” – uważa „The Times”. Dziennik zwraca uwagę na słowa selekcjonera Roba Page'a, który powiedział, iż pod jego wodzą Walia przegrała tylko trzy z 20 meczów na Cardiff City Stadium.

„Należy oczywiście dodać, że niewiele zwycięstw było z przeciwnikami z elity, a jedna z porażek została zadana przez Polskę, która dwukrotnie pokonała Walię w Lidze Narodów UEFA w 2022 roku" – przypominaj „The Times”.

Na znamienną statystykę zwrócił uwagę portal WalesOnline. „Być może to zły moment, by przypominać, że Walia nie wygrała z Polską w meczu o punkty od 1973 roku, ale ten występ (pokonanie Finlandii – red.) mógł dać do myślenia Robertowi Lewandowskiemu i spółce, którzy pokonali Estonię w drugim półfinale tego wieczoru” – napisano.