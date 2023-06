i Autor: Cyfra Sport Robert Lewandowski

tylko zwycięstwo!

Ważne wieści przed meczem Mołdawia – Polska. Kapitan nie zagra, nie ma wymówek dla Biało-Czerwonych

Jacek Ogiński 8:37

Reprezentacja Polski rozegra dziś (20 czerwca) trzeci mecz eliminacji EURO 2024, w którym zmierzy się z Mołdawią w Kiszyniowie. Choć rywal wydaje się być jednym z łatwiejszych na drodze Polaków, to historia gier z Mołdawią nie zapowiada łatwej przeprawy. Mimo to kibice nie wyobrażają sobie innego wyniku jak zwycięstwo, zwłaszcza że przeciwnik przystąpi do meczu zdecydowanie osłabiony.