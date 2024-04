Wielka chwila dla Sebastiana Szymańskiego. Należą się gratulacje, można otwierać szampany

Grzegorz Krychowiak nie poddał się, podczas kariery zadbał o wykształcenie. Ukończył studia wyższe, ten fach ma już w ręku, namówił go do tego ojciec!

Sebastian Szymański przez długi czas imponował formą w klubach, ale nie do końca przekładało się to na udane występy w seniorskiej reprezentacji Polski. W ostatnim czasie pomocnik zaczął jednak odgrywać istotną rolę w układance Michała Probierza. Selekcjoner biało-czerwonych coraz mocniej ufa playmakerowi, a ten ambitny zawodnik stara się odpłacać za to na murawie. Pewność siebie Szymańskiego nie jest zaskakująca - co rusz w sieci można znaleźć filmiki, na których pokazywane są imponujące zagrania piłkarza w barwach tureckiego Fenerbahce. Jeśli już jesteśmy przy internecie, to uwadze nie może umknąć również ważne wydarzenie, jakie ostatnio miało miejsce w życiu naszego rodaka i ma ścisły związek z mediami społecznościowymi.

Sebastian Szymański bije rekordy popularności

Polscy i tureccy kibice uchodzą za jednych z najbardziej zagorzałych w europejskim futbolu. Nie tylko na trybunach potrafią zgotować gorącą atmosferę. Również w sieci są niezwykle aktywni i nic dziwnego, że popularność Szymańskiego po przejściu do Fenerbahce eksplodowała. Niedawno pomocnik reprezentacji naszego kraju dołączył do elitarnego grona z ponad milionem obserwujących na Instagramie! Internetowych fanów wciąż przybywa i niewykluczone, że jeśli "Szymi" utrzyma obecną formę, to w niedługim czasie będziemy mu gratulować już nie okrągłego miliona a dwóch!

Sebastian Szymański Instagram

Sebastian Szymański jako zawodnik młodego pokolenia doskonale zdaje sobie sprawę z siły mediów społecznościowych. Sportowiec wykorzystuje te kanały do aktywnej komunikacji z kibicami. Co rusz pojawiają się zdjęcia z boiska, pełne radości i wielkich emocji. Ludzie uwielbiają takie materiały i z pewnością sposób prowadzenia konta przez Szymańskiego można określić jako niemal wzorcowy!