Wojciech Kowalczyk mówił wprost o alkoholu w świecie sportu. Dla wielu to szok! "Nie ma sportowca, który nie pije"

Kucharski ma powody do zadowolenia! Sąd przychylił się do jego wniosku w sporze z Lewandowskim

Szokujący zwrot akcji ws. Macieja Rybusa! W zeszłym roku wybrał Rosję, teraz wróci do Polski? Menedżer piłkarza zabrał głos

Wojciech Kowalczyk, jak Jan Tomaszewski, nie boi się kontrowersyjnych wypowiedzi. Były reprezentant Polski często nie gryzie się w język czy publikuje kontrowersyjne wpisy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Choć przez lata zmienia się wiele rzeczy, to on pozostaje wierny swoim zasadom. 14 kwietnia Wojciech Kowalczyk obchodzi swoje 51. urodziny. Z tej okazji przypominamy szczere wypowiedzi "Kowala" na temat obecności alkoholu w świecie sportu.

Wojciech Szczęsny skomentował dramatyczne problemy z sercem! Poruszająca relacja! WIDEO

Wojciech Kowalczyk o alkoholu: Przed meczem siedzieliśmy do 5 nad ranem!

Wojciech Kowalczyk nie brał jeńców w temacie obecności alkoholu w świecie sportu.

- Nie ma sportowca, który nie pije. To znaczy, w porządku – są jakieś wyjątki, jak wszędzie. Tak jak są ludzie, którzy nigdy w życiu nie zjedli mięsa, tak pewnie są i sportowcy, którzy się nigdy nie napili. Rozumiem jednak, że rozmawiamy o standardach, o środowisku tak generalnie. Więc generalnie odpowiadam – tak, pije się - mówił Wojciech Kowalczyk w rozmowie z Dziennik.pl.

"Kowal" nie ukrywał także, że piłkarze potrafili w latach 90-tych imprezować do wczesnych godzin porannych w dniach przedmeczowych! – Przed meczem siedzieliśmy do piątej nad ranem. Później ograliśmy Słowaków 5:0. I prezesowi PZPN powiedzieliśmy: "Siedzielibyśmy do szóstej, byłoby 6:0!" – mówił cytowany przez Sport.tvp.pl.

Jak przez lata zmienił się Wojciech Kowalczyk? Zobacz zdjęcia w galerii poniżej.

PKO Ekstraklasa 11.04 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Gdzie grał Wojciech Kowalczyk? Ile ma meczów w reprezentacji?

Wojciech Kowalczyk pierwsze poważne piłkarskie kroki stawiał w Legii Warszawa, z której wyjechał do Hiszpanii. Przez kilka lat grał w Realu Betis z Sewilli, a potem w Las Palmas. Po kolejnych meczach dla zespołu z Łazienkowskiej karierę kończył na Cyprze.

Kowalczyk grał w reprezentacji Polski. W latach 90-tych zgromadził ponad 39 występów z orłem na piersi. Dorzucił do tego także sześć spotkań w kadrze olimpijskiej, z którą zdobył srebrny medal w Barcelonie w 1992 roku.

Fiorentina bezlitosna dla Lecha w Poznaniu! Wysoka wygrana Włochów w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy