Wojciech Szczęsny aż przeklął, mówiąc o Lewandowskim. Taki naprawdę jest kapitan reprezentacji Polski

Wojciech Szczęsny ujawnił, jaki naprawdę jest Robert Lewandowski

Niewykluczone, że Euro 2024 było ostatnim wielkim turniejem dla Wojciecha Szczęsnego. Już od pewnego czasu zapowiada on rezygnację z gry w kadrze i podobne głosy pojawiły się w trakcie wspomnianego turnieju, choć oficjalnego ogłoszenia, tak jak w przypadku Kamila Grosickiego, jeszcze nie było. 34-letni bramkarz w rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim obszernie opowiedział o europejskim czempionacie, którego wcale nie uznaje za porażkę Polaków, choć ostatecznie byliśmy prawie najgorszą drużyną turnieju (odpadliśmy z niego już w 2. kolejce, a gorzej zaprezentowali się tylko Szkoci, którzy także zdobyli tylko punkt, ale mieli gorszy bilans bramek). Ciekawie wypowiedział się także na temat m.in. Roberta Lewandowskiego.

Szczęsny i Lewandowski w reprezentacji Polski występują od wielu lat, więc zdążyli się z pewnością dobrze poznać. Choć nie łączą ich aż tak przyjacielskie stosunki, jak choćby Szczęsnego i Krychowiaka, to podczas odnowienia przysięgi małżeńskiej między Lewandowskimi, Szczęsny i jego żona byli obecni na ceremonii. Teraz bramkarz (jeszcze) Juventusu postanowił nieco więcej powiedzieć, jakim człowiekiem na co dzień jest Robert Lewandowski, odnosząc się m.in. do filmu nagranego przez Amazon na jego temat.

34-latek wyznał, że Lewandowski jest perfekcjonistą i wszystko w jego życiu musi być idealne. Zdaniem Szczęsnego, jest nawet... za idealne! – Był okej, ale troszkę za słodki – ocenił film o Lewandowskim – Troszkę był za bardzo laurką dla Roberta, ale moim zdaniem jest to spowodowane tym, że on jest wyjątkowym perfekcjonistą i nie pozwoliłby sobie, żeby jego wizerunek, który jest prawdziwy, był inny niż idealny. Taka jest prawda o Robercie Lewandowskim, więc to jest prawdziwe. Ale to jest za słodkie, za fajne, ale ja wiem, że to jest prawdziwe - on jest trochę k***wa idealny – dodał Szczęsny. Co ciekawe, zdaniem bramkarza reprezentacji Polski napastnik Barcelony nie lubi żartów na swój temat. – Z dystansem do siebie ma problem. Ciężko powiedzieć Robertowi żart o nim i nie oczekiwać riposty. Ale każda gwiazda ma duże ego. On jest pozytywną osobą – zakończył.