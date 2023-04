Łukasz Fabiański zdradził, co naprawdę Czesi myślą o meczu z Polską. Usłyszał to w szatni

Łukasz Piszczek od lat cieszy się nieposzlakowaną opinią i ogromną sympatią kibiców reprezentacji Polski. Gdy tylko pojawiły się plotki, że były gwiazdor Borussii Dortmund może znaleźć się w sztabie szkoleniowym selekcjonera Fernando Santosa, wielu fanów nie mogło doczekać się oficjalnego komunikatu w tej sprawie. Niestety, ostatecznie strony nie doszły do porozumienia, ale teraz, niejako na osłodę łez, Łukasz Piszczek miał fantastyczną informację dla swoich kibiców, po której internauci po prostu oszaleli.

Wielka chwila w życiu Łukasz Piszczka. Musiał się tym pochwalić i jeden wpis wystarczył, żeby fani oszaleli z radości

Okazuje się bowiem, że już niedługo fani Łukasza Piszczka będą mieli okazję poznać go jeszcze bliżej, niż miało to miejsce do tej pory. Były reprezentant Polski w ostatnim czasie pracował bowiem nad swoją książką, w której z pewnością zawarte będą historie i przemyślenia, o których nie mieliśmy wcześniej okazji słyszeć. To wszystko już niebawem.

Wystarczył jeden wpis Łukasza Piszczka, żeby ludzie oszaleli z radości! Wielkie wydarzenie, były reprezentant Polski ma się czym chwalić

- “Łukasz Piszczek. Mentalność sportowca” - tak brzmi tytuł książki, którą napisaliśmy wspólnie z Kamilem Wódką, a która swoją premierę będzie miała jeszcze w tym miesiącu. - napisał na Twitterze były reprezentant Polski, chwaląc się oficjalnie swoim ostatnim projektem. Jak można się było spodziewać, w komentarzach fani Łukasza Piszczka natychmiast pisali, że zamówili już swoje egzemplarze w przedsprzedaży, aby jak najszybciej zapoznać się z książką swojego idola.

