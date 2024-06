Wzruszające informacje o rodzicach Nicoli Zalewskiego. Tej chwili nie zapomni cała rodzina

Nicola Zalewski przez lata ma stanowić o sile piłkarskiej reprezentacji Polski. Urodzony w 2002 roku we włoskim Tivoli pomocnik już teraz pokazuje nieszablonowe umiejętności w biało-czerwonej koszulce. Euro 2024 sprawiło, że w kraju przodków przybyło mu fanów, a niewielu wie, że choć przyszedł na świat na obczyźnie, to rodzice od małego pilnowali, by dojrzewał w polskiej kulturze. Dlatego też Polska zajmuje szczególne serce w jego sercu. Jeśli jesteśmy przy rodzicach Nicoli Zalewskiego, to z tą parą łączy się niezwykła historia. Ich miłość musiała radzić sobie w niekomfortowej sytuacji, ale na koniec nagroda była wyjątkowo słodka - ślub w miejscu, o którym wielu może tylko pomarzyć.

Rodzice Nicoli Zalewskiego ślub wzięli w Watykanie

Cała włoska przygoda rodziny Zalewskich zaczęła się w 1989 roku. Wtedy to pochodzący z Łomży Krzysztof i Ewa wyemigrowali na Półwysep Apeniński. Rok później odbył się ślub wspomnianej pary. Choć przenosiny do nowego kraju zawsze są wymagające w wielu aspektach, to nagrodą okazał się ślub w Watykanie - miejscu, które wielu wierzących postrzega jako spełnienie marzeń na taką uroczystość. Dwa lata po ślubie do zakochanych rodziców polskiego piłkarza dołączyła babcia (mama mamy) - Teresa.

Bolesne chwile Zalewskich

Nicola Zalewski urodził się w 2002 roku. Jest młodszym bratem Jessiki. Niestety, nie wszystko w życiu rodziny było usłane różami. Niedawno Zalewscy przeżyli bardzo trudny moment. W 2021 roku zmarł ojciec Nicoli Zalewskiego. Pan Krzysztof przegrał najważniejszą walkę w życiu z nowotworem.