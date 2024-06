Z ekstraklasy na mistrzostwa Europy! Będą błyszczeć w niemieckich finałach?

Grosicki szarpnie na mistrzostwach?

Na EURO trener Michał Probierz zabiera trzech graczy z naszej ligi. W meczu z Ukrainą zagrało dwóch. To obrońca Lecha Bartosz Salamon oraz Taras Romanczuk. Kapitan Jagiellonii strzelił premierowego gola, ale na początku drugiej połowy opuścił boisko z kontuzją stawu skokowego. Jednak szkoleniowiec zdecydował się zabrać go na turniej. Trzecim przedstawicielem ekstraklasy jest Kamil Grosicki. Kapitan Pogoni to najlepszy pomocnik i piłkarz całego sezonu. W kadrze, jako czwarty bramkarz, będzie także Mateusz Kochalski ze Stali Mielec. Jednak on nie jest zgłoszony do finałów, lecz będzie tylko uczestniczył w treningach kadry.

Trio z Lecha Poznań

Wśród uczestników EURO 2024 mamy kolejnych piłkarzy z polskiej ligi. Dwóch jest w kadrze Gruzji. To obrońca Otar Kakabadze i pomocnik Nika Kwekweskiri z Lecha. Dwóch zostało także powołanych do reprezentacji Słowenii. To obrońcy: Miha Blażić z Lecha i Erik Janża z Górnika. Z kolei w rumuńskim zespole nominację otrzymał obrońca Rakowa - Bogdan Racovitan. Który z ośmiu graczy z ekstraklasy będzie miał po EURO największe powody do zadowolenia? Z tego zestawienia wynika, że Lech będzie miał trzech piłkarzy.

Miha Blazić i Erik Janza pojadą na #EURO2024! 🇸🇮 Gratulacje! pic.twitter.com/5fslWI7csF— PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) June 8, 2024

