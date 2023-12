Zadzwoniliśmy do PZPN po doniesieniach o zwolnieniu Jakuba Kwiatkowskiego. Enigmatyczna odpowiedź, coś z tego rozumiecie?!

Jakub Kwiatkowski odchodzi z PZPN?

O szokującej decyzji w sprawie pożegnania z Jakubem Kwiatkowskim jako pierwszy poinformował dziennikarz Tomasz Włodarczyk. Według niego Kwiatkowski przestaje być team menagerem, a wkrótce nie będzie też rzecznikiem PZPN. Co na to prezes piłkarskiej centrali Cezary Kulesza? - Prezes tego nie skomentuje. Proszę dzwonić do Kozłowskiego – uciął w rozmowie z nami Cezary Kulesza. Zgodnie z prośbą prezesa zadzwoniliśmy więc do Tomasza Kozłowskiego, szefa departamentu mediów. On też nie był specjalnie rozmowny. - Potwierdzam, że wczoraj odbyło się spotkanie z Jakubem Kwiatkowskim na temat jego dalszej współpracy z PZPN – powiedział. Rozmowa nie była tak krótka, ale Kozłowski wyraził zgodę na zacytowanie tylko… tego jednego zdania. Wygląda na to, że PZPN nie spodziewał się, jak duże zamieszanie wywoła sprawa Jakuba Kwiatkowskiego i teraz próbuje nabierać wody w usta.

Władzom PZPN było nie po drodze z Kwiatkowskim?

Jeśli faktycznie PZPN pożegna się z Kwiatkowskim, to będzie decyzja szokująca, bo przez 11 lat pracy w piłkarskiej centrali zbierał on dobre recenzje. Co może być zatem przyczyną takich rozwiązań? Jak się dowiedzieliśmy, od niemal początku ekipie Cezarego Kuleszy był nie po drodze z Kwiatkowskim. Po mundialu w Katarze jego posada wisiała na włosku w wyniku tego, że nie był w stanie odpowiednio zarządzać aferą premiową. Kolejną wpadkę zaliczył, kiedy selekcjonerem był Fernando Santos. Gdy pojawiły się plotki, że Santos może przejść do Arabii Saudyjskiej, jeden z użytkowników Twittera poradził Kwiatkowskiemu publicznie, żeby zadzwonili do Santosa na 15 minut. Ten od razu odpisał: „Naprawdę myślisz, że nie próbujemy?”, czym ujawnił bezradność PZPN w tamtej sytuacji. Przez ten problem również przeszedł suchą stopą, ale teraz wiele wskazuje na to, że jego trwająca ponad dekadę misja w piłkarskiej centrali dobiega końca.

