i Autor: Cyfra Sport Krystian Bielik

Był mundial, jest ligowa młócka

Zamiast uczty przy suto zastawionym stole, będzie zasuwanie na murawie. Zwłaszcza jednego z Biało-Czerwonych czeka niezła harówa

Show must go on – przedstawienie musi trwać... Jeszcze nie umilkły ostatnie oklaski po finale mistrzostw świata, a już zapełniają się ligowe stadiony, nie tylko w Europie. I to z udziałem polskich kadrowiczów na katarski mundial.